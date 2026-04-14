ضبط سائق مركبة استخدمها في استعراض خطر ومتهور بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائق مركبة استخدمها في استعراضات خطرة على شارع المارينا، في سلوك مروري متهور شكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق وهدد سلامتهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن ضبط المركبة جاء ضمن جهود الدوريات المرورية في تطبيق مبادرة «طرق هادئة» التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن الدوريات المرورية رصدت مركبة وهي تقوم بأعمال استعراض وانحرافات مفاجئة وقيادة متهورة على الطريق العام، بطريقة تعرض حياة السائق ذاته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، فضلاً عن التسبب في إرباك الحركة المرورية في الشارع، حيث تم استيقاف المركبة، وإحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.