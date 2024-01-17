تقديم «خدمات الإسكان» لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في أبوظبي بمقار إقامتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «نحن نوصلكم» لأصحاب الهمم وكبار المواطنين؛ بهدف تقديم خدمات الإسكان لهم، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة في مقر إقامتهم.

وأكدت «الهيئة» انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات مميزة لأصحاب الهمم، أنها توفر حالياً في مركز «إسكان أبوظبي» المسار السريع لذوي الهمم وكبار المواطنين ليتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة، والحصول على المعلومات والإجابات كافة من قبل موظفين مؤهلين ومتخصصين تم تدريبهم على ذلك.

ودعت «الهيئة» كبار المواطنين وأصحاب الهمم للحصول على الدعم والتسهيلات وهم في مقر إقامتهم من خلال الاتصال على الرقم 800555.

وتراعي الهيئة توفير احتياجات أصحاب الهمم كافة لدى تصميمها للمرافق في المساكن التي يتم توفيرها للمواطنين ضمن المنح والمشاريع الإسكانية الجديدة، من مصاعد ومسارات ودورات مياه، بما يضمن سلاسة حركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في المنازل، سيما وأن رؤيتها تتمحور حول توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني إمارة أبوظبي، تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.

وخلال العام الماضي، استفاد نحو 52 مواطناً من منحة مسكن جاهز. وبلغ عدد المستفيدين من منحة أرض سكنية نحو 388 مواطناً، ووصل إجمالي طلبات الإعفاء لأصحاب الهمم 1298 حالة، وشكَّلت فئة المتقاعدين أعلى فئة من مقدِّمي طلبات الإعفاء، حيث بلغ عدد طلباتهم 845 طلباً.

ودعت «الهيئة» إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي»، والذي يجمع خدمات «الهيئة» والشركاء الاستراتيجيين، ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين من المنافع السكنية في الإمارة.

ويساهم «إسكان أبوظبي» في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكنهم من إتمام معاملاتهم في مكان واحد من خلال تجربة تتميز بالسهولة واليسر، وبما يناسب احتياجاتهم وطموحاتهم، ويحقق لهم مستوى متميزاً من الرفاهية والأمان الاجتماعي والاستقرار الأسري.

ويقدم «إسكان أبوظبي» خدمات المنافع السكنية للمواطنين كافة، والتي تشمل: المنح السكنية، والقروض السكنية والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية، وخدمات الاستبدال.