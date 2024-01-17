«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للالتزام بتدابير السلامة والقيادة الآمنة في «التقلبات» الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية الأخرى، مثل الضباب والأتربة والغبار.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لدى السائقين، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في أمن الطرق، لافتاً إلى حرص المديرية على مضاعفة الجهود لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق.

وحث على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية أثناء قيادة المركبة، من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياة الأبرياء للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، إسهاماً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأشار إلى أنه عند هطول الأمطار يجب الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وشدد على ضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة، خصوصاً أثناء هطول الأمطار، محذراً من مخاطر القيادة بطيش وتهور ولامبالاة و«التفحيط» والمجازفة بدخول الأودية، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وذكر أن السلوكيات الطائشة من بعض السائقين خلال هطول الأمطار نتيجة إصرارهم على عبور مجاري الأودية المتدافعة بقوة تعد خطيرة جداً، حيث يعمد بعضهم إلى قطع مسافات بعيدة للنزول إلى المياه الجارية، مما يتسبب في وقوع حوادث تؤدي إلى الوفيات أو الإصابات البالغة، في مغامرة خطيرة لا تستحق أن نفقد فيها الأرواح وتعريض المرافقين من الأسر والأطفال بالوقوع في حوادث مأساوية.

وشدد على ضرورة اتباع سائق المركبة لتدابير السلامة التي تحميه ومرافقيه في مثل هذه الأجواء، من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة، واستبدال الإطارات الجديدة بالقديمة لمنع الانزلاق.

وأكد أهمية الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة، والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

التوعية حول «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية»

نظمت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات في «شرطة أبوظبي» ورشة عمل توعوية في نادي ضباط الشرطة بمدينة العين حول «القيادة الآمنة خلال الأحوال الجوية المتقلبة»، ركزت على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية خلال الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.

وشارك في الورشة إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - منطقة العين، مركز النقل المتكامل، وشركة ساعد للأنظمة المرورية وقسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين، وأعضاء «كلنا شرطة» بقسم شؤون الشرطة المجتمعية، وذلك بحضور عدد كبير من الجاليات العربية والآسيوية والطلبة وشرائح مختلف من المجتمع.

ودعت الورشة إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية لتعزيز الإجراءات الوقائية، وتجنب وقوع الحوادث في الظروف الجوية المتقلبة حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذرت من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مناشدة السائقين بأن يقوموا من تلقاء أنفسهم بخفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة بالأحوال الجوية المتقلبة وخصوصاً عند تشكل الضباب، من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور، أبرزها القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، وحث مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

ودعت ورشة العمل إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة، وعدم التهور بالدخول إلى الأودية والشعاب المرجانية، وتوخي الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق الداخلية والخارجية، خصوصاً خلال الساعات المتأخرة من الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى، والتقيّد بترك مسافة أمان كافية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الأربع، واستخدام الإنارة المنخفضة أثناء مسير المركبات في الضباب، والتأكد من صلاحية مسّاحات زجاج المركبة في الأمطار، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

ونفذت إدارة مرور العين فعاليات مصاحبة شملت محاضرة طبية تثقيفية، بمشاركة عدد من المستشفيات، للاستفادة من ورشة التوعية حول القيادة الآمنة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، وتخللها إجراء فحوص طبية وتثقيف حول التغذية الصحيحة وارتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها، بمشاركة مستشفيات: توام بمدينة العين، وبرجيل، وان ام سي، عين الخليج، ترست فيجن للرعاية الصحية.

وأقامت إدارة مرور العين نقاط توعية ميدانية في المراكز التجارية ومحطات الحافلات ومعسكر الشركات، لتوعية الجمهور عموماً وفئة العمال خصوصاً بأهمية الالتزام بقواعد المرور خلال الأحوال الجوية، وفي ختام الورشة تم توزيع هدايا تذكارية وتحفيزية للمشاركين.

تعزيز التوعية بقواعد السلامة المرورية لمرتادي جبل حفيت

نفذت «شرطة أبوظبي» حملة توعية ميدانية حول الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لمرتادي جبل حفيت في مدينة العين، وحثهم على التقيد بالسرعات المحددة وتخفيفها عند المنعطفات، واتباع اللوحات والشواخص المرورية على امتداد الطريق الجبلي، وعدم التسابق والاستعراض، والالتزام بإجراءات السلامة في الأجواء المتقلبة، وخصوصاً في حالات الضباب والأمطار.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات عناصر المرور، والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، والاهتمام بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب، وتجنب وقوع الحوادث بأنواعها كافة، والتعاون المستمر في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق.

وتضمنت الحملة الميدانية توزيع كتيبات التوعية والتي تقدم النصائح والإرشادات المرورية حول أهمية الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، والتقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور، حفاظاً على سلامة مرتادي جبل حفيت.

وقدم الضباط وعناصر الشرطة من مختلف الأقسام الشرطية، وبمشاركة دورية السعادة، النصائح والإرشادات لتعزيز الوعي المروري للسائقين على مداخل ومخارج المدينة وفي مبنى إدارة مرور العين والمراكز التجارية.

وشارك في الحملة الميدانية قسم الضبط المروري، وقسم المراسم والمهام، وقسم المخالفات وحجز المركبات، وقسم تخطيط الحوادث الجسيمة، وقسم المباحث في إدارة مرور العين، إلى جانب قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وقسم شؤون الشرطة المجتمعية/ العين.

ضرورة متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة

دعت «شرطة أبوظبي» السائقين ومستخدمي الطرق عموماً أثناء هطول الأمطار إلى ضرورة متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وأكدت خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.