الامارات | ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية لمياء عبيد الحصان الشامسي وتعيينها مديراً لدائرة الشارقة الرقمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية لمياء عبيد الحصان الشامسي وتعيينها مديراً لدائرة الشارقة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2024م بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الشارقة الرقمية.
ونص القرار على أن ترقى المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً لدائرة الشارقة الرقمية.
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