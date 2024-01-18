صقر غباش يبحث تعزيز علاقات التعاون مع سفيري كازاخستان واليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان وأنطونيس ألكساندريديس سفير جمهورية اليونان بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من كازاخستان واليونان.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسعى لحلول سياسية دبلوماسية لمختلف الازمات في المنطقة والعالم، كما أكد معاليه التزام دولة الإمارات بنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر في المجتمع، وأن الدولة تعتبر نموذجا في التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع ويعيش على أرضها ما يزيد على 200 جنسية.

من جانبهما تقدم سفيرا كازاخستان واليونان بالتهنئة لمعالي صقر غباش بانتخابه لفترة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي متمنيين لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.