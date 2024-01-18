سعود بن صقر القاسمي يستقبل عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، فخامة السيدة جيلكا تسفيانوفيتش، عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك التي تزور البلاد حالياً، بحضور سعادة بويان جوكيتش سفير البوسنة والهرسك لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بفخامة جيلكا تسفيانوفيتش، والوفد المرافق لها وبحث معها عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سموه عمق علاقات الصداقة مع جمهورية البوسنة والهرسك. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم توسيع آفاق العمل المشترك والشراكة البناءة ويعزز جهود التنمية المستدامة، ويحقق المزيد من الرخاء والازدهار.

من جانبها عبرت فخامة جيلكا تسفيانوفيتش، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة العلاقات المشتركة التي تجمع البوسنة والهرسك بدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.