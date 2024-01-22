الامارات | عالم القهوة 2024 بدبي يشهد إقبالا كبيرا خلال يومه الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف معرض "عالم القهوة 2024" في يومه الثاني مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي استقطبت الزوّار والمهتمّين بالقهوة ومنتجاتها وصناعتها وتجارتها.

وتواصلت مسابقات تحضير القهوة بالإضافة إلى العروض التي قدّمتها الشركات والعلامات التجارية المشاركة في جناح "روسترز فيليدج" و"برو بار"، بينما أتاح جناح "كابينغ روم" الفرصة للتعرف على أصناف القهوة المتنوعة.

وشهد عالم القهوة الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة"، إقامة عدّة محاضرات لمجموعة من المختصين.

وقال ماتيا مياتو، رئيس قسم التصدير في "ميزر لويجي سبا"، ان معرض عالم القهوة الفرصة أتاح عرض المنتجات أمام جمهور واسع من محبّي القهوة وخبراء تحضيرها من مختلف أنحاء العالم.

بدوره، أكد جونيور روميرو، مدير المحتوى في "فلافا كوفي"، الحرص على المشاركة من أجل توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات مع شركات القهوة الأخرى، مشيراً إلى تسليط الضوء على الالتزام تجاه مزارعي القهوة وكافة المعنيين ضمن القطاع، والحرص على تقديم منتجات عالية الجودة.

ويستضيف "معرض القهوة دبي 2024" أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليميّة ومحلّيّة، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلّقة بالصناعة، من حبوب البن الخضراء والمحمّصة، إلى أجهزة تحضير مشروباتها الغنية والمتنوعة، وصولاً إلى مقدمي خدمات التحميص وإضافة المنكِّهات والتعبئة والتغليف. وتشمل قائمة المشاركين 60 شركة وعلامة تجاريّة متواجدة في دولة الإمارات.

كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات، بما في ذلك "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن اللاتيه" ومسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد".