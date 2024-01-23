الامارات | 110 جلسات و15 منتدى.. محمد القرقاوي يكشف تفاصيل القمة العالمية للحكومات 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، تفاصيل القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" خلال الفترة 12-14 فبراير المقبل، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال القرقاوي خلال حوار القمة العالمية للحكومات، المنعقد بمتحف المستقبل اليوم، إن القمة تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصُنّاع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وقال القرقاوي، إن القمة تستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، ضمن أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية و15 منتدى، حيث تُعقد بتمثيل دولي رفيع بمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات ستشهد أكبر مشاركة للمنظمات الدولية منذ انطلاقها.

وأضاف القرقاوي: "إن القمة العالمية للحكومات جمعت أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، و2500 وزير وأكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية خلال الـ10 سنوات الماضية منذ انطلاقها".

من جانبه قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: دبي المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية في تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة

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