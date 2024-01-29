الامارات | "طرق دبي" تُنَظِّمُ المؤتمر الـ 56 للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين مطلع مارس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها ستُنَظِّمُ مؤتمر المنظمة الدولية لاختبارات السائقين (CIECA Congress) في الفترة من 6 – 7 مارس المقبل 2024 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة (16) متحدثاً عالمياً رئيسياً في هذا المجال ومشاركة منشآت تعليم قيادة المركبات والجامعات في الدولة بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من المؤسسات والقطاعات المعنية في الهيئة. ويُنَظّمُ الحدث، الذي يُقامُ تحت شعار (القيادة الذكية في مدن المستقبل)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيصاحب المؤتمر عروض لتقنيات جديدة في تأهيل السائقين مواكبة للمتغيرات في السلامة المرورية.

والمنظمة الدولية لاختبارات السائقين، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرّاً، وتُعرَفُ اختصاراً باسم (سييكا) (CIECA)، هي: منظمة دولية لاختبارات السائقين متخصصة في مجال فحص السائقين وسلامة الطرق، وتهدف المنظمة إلى تطوير معايير القيادة وتطوير المناهج التدريبية والسلامة المروية، وتضم المنظمة 69 عضواً من 38 دولة حول العالم. وتحظى هيئة الطرق والمواصلات بعضوية كاملة هذه المنظمة الدولية منذ 10 سنوات.

الجدير بالذكر أن وفداً من المنظمة كان قد زار إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة العام الماضي واطلع الوفد على عدد من المحاور منها رحلة المتعامل (منظومة ترخيص السائقين) للحصول على رخصة القيادة في إمارة دبي، وقنوات تقديم الخدمات، وتعرف على إجراءات فحص المعرفة، وفحص الساحة الذكي، والفحوصات العملية، وفحص المسار الذكي. كما اطلع الوفد على نبذة عن مؤسسة الترخيص واختصاصاتها والهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات ومناهج تدريب السائقين في دبي ورحلة المتعامل في منشآت تعليم قيادة المركبات، وإدارة تصاريح المدربين والمحاضرين والفاحصين وكيفية الحصول على التصريح. وضم الوفد الزائر (14) عضوا من ليتوانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، هولندا، إسبانيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا والسويد.