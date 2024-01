الامارات | "إقامة دبي": أكثر من 21 مليون مسافراً استمعتوا بتجربة السفر السلس في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 21 مليون مسافر استمعتوا بتجربة السفر السلس عبر مطارات دبي خلال العام الماضي 2023 التي تم تطويرها وتفعيلها مؤخرًا، بغية توفير خدمة ذاتية استباقية مميزة للمتعاملين، لتحسين تجربة السفر من خلال إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة بواسطة البصمة البيومترية، مما ساهم في تقليل الزمن المستغرق في رحلة المتعامل و تحسين عمليه المراقبة، وزيادة كفاءة وسرعة حركة المسافرين في منطقة الجوازات .

وقال مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء طلال الشنقيطي، "بدأ استخدام البوابات الإلكترونية في مطار دبي الدولي عام 2002 حيث كانت تعتمد بشكل رئيسي على بطاقة البوابة الإلكترونية e-gate ، وفي عام 2017 تم التحول إلى البوابات الذكية، التى كانت تعمل على وثيقة جواز السفر و الهوية الاماراتية وبطاقة البوابة الالكترونية بالإضافة إلى خاصية العين ، وبعد جائحة كوفيد 19 والتدابير التي تم اتخاذها بمطارات دبي والعالم ، فقد تم الاستغناء عن جميع الوثائق على البوابة الذكية ، والتحول إلى تفعيل الخدمة الاستباقية للسفر السلس على البوابات الذكية.

وحول عدد البوابات الذكية المستخدمة مطارات دبي أشار اللواء الشنقيطي إلى 127 بوابة موزعة على جميع المبانى (1-2-3-آل مكتوم) حيث تم زيادة عدد البوابات المستخدمة مع الارتفاع التدريجي لمستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة من عام 2017 وحتى اليوم ليرتفع العدد من 5 مليون و 688 ألف و 92 مسافر عام2017 ، إلى 7 مليون و 321 ألف و 642 مسافر عام 2018 ، ثم 8 مليون و 476 ألف و 26 مسافر خلال عام 2019 م، وصولا إلى 13 مليون و 418 ألف و 726 مسافر عام 2022 م ، ليبلغ العدد ذروته في 2023 حيث سجلت 21 مليون و 169 ألف و 506 عابر.

و أشار إلى أنه كان من أبرز التحديات استخدام الهوية الاماراتية حيث تم إيقاف أي عملية تلامس خلال فترة الجائحة والتي ساهمت في تطوير وتحسين العملية من خلال "السيمليس" على البوابات الذكية, وذلك بالتعرف على البصمة البيومتريه بدون أي وثائق.

و أوضح أنه لضمان رفع نسبة مستخدمي البوابات الذكية, تم تشغيل كاميرات حديثة على جميع منصات دخول/خروج في عام 2018-2019 لتسجيل البيانات البيومترية لجميع المسافرين. حيث ساهم التحسين في رفع نسبة مستخدمي البوابات بشكل ملحوظ من 5.5 مليون في عا م2017 لغاية 13.4 مليون في 2022 مما يقارب 3 أضعاف العدد. كما تم إضافة شعار البوابات الذكية لحاملى التأشيرات للمسافرين المسجلين مسبقاً, لتسهيل عمليه إرشادهم لاستخدام الخدمة والتأكد من وقوف المسافر في الموقع المحدد داخل البوابة الذكية لضمان سرعة الانجاز و سهوله التقاط البصمة البيومترية, حيث تم التعاون مع الشريك الاستراتيجي ( مطارات دبي ) لتوفير ملصقات توضيحيه ليتم توضيح موقع وقوف المسافر في المكان المحدد.

وأضاف اللواء الشنقيطي: أنه تم إجراء تحسين مع الشريك الاستراتيجي (طيران الامارات) لإضافة ملاحظة "smart gate"على بطاقة الصعود لتحسين آلية توجيه المسافرين من قبل موظفي مطارات دبي عند وصولهم لصالة الجوازات لاستخدام الخدمة. كما تم تدريب موظفي الشريك الاستراتيجي (مطارات دبي) May I Help You على التحسينات بالإضافة الى تعديل اللوحات الارشادية و الالكترونية في المطار لتثقيف المسافرين قبل وصولهم لمنطقة الجوازات.

سعادة المتعاملين:

وحول مدى رضا المتعاملين عن خدمة البوابات الذكية ، أوضح مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية أن 50% من المسافرين يستخدمون البوابات الذكية عن طريق السفر السلس (من غير استخدام وثائق) لغاية نهاية العام 2023. مما أدى إلى رفع معدل سعادة المتعاملين إلى 98%، كما أوضح سعادة اللواء الشنقيطي أن البوابات الذكية متاحة للعائلات .

و أشار إلى استقبال أكثر من 20 وفد (محلى و دولي) للإطلاع على أفضل الممارسات للخدمات الإبتكارية المقدمة في صالة الجوازات من ضمنها البوابات الذكية.