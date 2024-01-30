صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكبير في تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا "البرلمان" والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات بدعوة من المجلس.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأهمية تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء كل من مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتورة نضال الطنيجي وسدرة المنصوري وسمية السويدي وماجد المزروعي ومحمد الكشف ومضحية المنهالي وميرة السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وسعادة طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإماراتية وعدد من أعضاء مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا.

وأكد الجانبان خلال الجلسة أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ، وجمهورية تركيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وأشاد معالي صقر غباش بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتي تشهد تطورا متناميا على مختلف الأصعدة والمجالات وتحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة والحكيمة للبلدين الصديقين، تلك العلاقات الأخوية التي تقوم على الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وفي هذا الإطار نتمنى للجمهورية التركية وشعبها مزيداً من التنمية والتقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والارتقاء.

وقال معاليه إن دولة الامارات منذ نشأتها محبة للسلام قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تؤمن بالسلام والتعايش والتسامح كمبدأ عام بين الشعوب والدول وتؤيد الحلول السلمية لجميع الأزمات.. لافتا إلى أن العمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في معالجة التحديات في المنطقة.

وأكد أن دولة الامارات وتركيا تجمعهما علاقات راسخة وشراكات استراتيجية ورؤى وأهداف مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يحقق تطلعات وآمال البلدين والشعبين لمستقبل أكثر نماء وازدهار واستقرارا.

كما أكد معاليه على الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات اليوم في تقريب وجهات النظر حيال مختلف الملفات على المستويين الرسمي والشعبي وبناء على ذلك، فإن من شأن هذه الزيارة تحقيق مزيد من التنسيق في المواقف والرؤى بين مجلسينا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إزاء الكثير من القضايا المشتركة مشيرا إلى أهمية استمرار الزيارات المتبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكبير لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية والعمل مع مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات بما يصب في صالح الجانبين.

من جانبه أكد معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية تركيا ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الأمة الكبير في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

تقدم بالشكر إلى معالي صقر غباش على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة ناجحة في تعزيز العلاقات الثنائية ، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، والرخاء، والأمن، والاستقرار.

كما وجه دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية تركيا وزيارة مجلس الأمة الكبير، لافتا إلى أن الزيارات الثنائية تساهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وهي تعكس متانة العلاقات الثنائية والبرلمانية.