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الامارات | 2589 مستفيداً من دورات خفض النقاط المرورية بأبوظبي خلال 2023

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 2589 سائق مركبة، سُجّلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة، خلال عام 2023.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، أهمية برامج ودورات النقاط المرورية في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن عدد الدورات بلغ 1507 دورات في أبوظبي والعين والظفرة، ونفذت باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، للاستفادة منها من قبل السائقين .

وحث مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، العقيد أحمد جمعة الخييلي، السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة، وحجز المركبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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