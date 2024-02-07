الامارات | محمد بن راشد يحضر حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية ..

مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة .

يدٌ تبني .. ويدٌ تحمي ..

حفظ الله دولتنا وشعبنا .. وأدام أمننا واستقرارنا ."