ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن اعتماد "مدينة الشيخ خليفة الطبية" مركزاً للتميز في جراحة القلب للأطفال. ويجسد الاعتماد تفوق "مدينة الشيخ خليفة الطبية" لما تتمتع به من إمكانات متطورة لتقديم خدمات رعاية القلب للأطفال والرضع الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها بالإضافة إلى تميز فرقها الطبية المتخصصة على مدار الساعة وتفانيهم في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وحصلت "مدينة الشيخ خليفة الطبية" على درع مركز التميز ضمن احتفالية أُقيمت في مبنى "دائرة الصحة - أبوظبي" الرئيسي والتي شهدت تسليم درع التميز لـ"مدينة الشيخ خليفة الطبية" بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وراشد سيف القبيسي رئيس الشؤون المؤسسية في شركة "بيورهيلث" وسعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وبدر بدر القبيسي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية والدكتورة منى الحمادي المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية.

وباعتبارها مركز التميز لجراحة القلب للأطفال، تعد "مدينة الشيخ خليفة الطبية" مركزا رائدا في الإمارة في إدارة جراحة الأطفال مما يتيح للمرضى الوصول إلى مجموعة واسعة من العلاجات وخدمات الرعاية الصحية القلبية الممتازة ويعزز اعتماد "مدينة الشيخ خليفة الطبية" كمركز تميز من مكانتها كمرفق رعاية صحية رائد في أبوظبي استناداً إلى نهجها الذي يركز على المريض في الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية القائمة على الأدلة وتوفير الرعاية الشاملة من قبل فريق من الخبراء من مختلف التخصصات بالإضافة إلى خدمات الرعاية الحرجة والوقاية وحرصها على التعاون مع مرافق الرعاية الصحية الأخرى والجهات ذات الصلة لتعزيز وصول كافة أفراد المجتمع إلى رعاية صحية متميزة.و قالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: "يعكس اختيار "مدينة الشيخ خليفة الطبية" كمركز للتميز في جراحة قلب الأطفال التزام دائرة الصحة - أبوظبي بتعزيز وصول المرضى إلى خدمات صحية بمستويات جودة عالمية واستثنائية. وتلعب مراكز التميز دوراً محورياً في دعم وتعزيز القدرة التنافسية في منظومة الرعاية الصحية وتمكين المنشآت الصحية من الارتقاء بمعاييرها وتعزيز نتائج المرضى بما يتماشى مع جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.".

ومن جانبها قالت الدكتورة عائشة الخوري المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: "نحرص في دائرة الصحة - أبوظبي على ترسيخ مبادئ التميز في الرعاية الصحية في الإمارة ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع في الإمارة حيث يعد تفعيل مراكز التميز إحدى الطرق التي نتبناها لتحقيق ذلك فإلى جانب توفيرها خدمات وإجراءات طبية بجودة استثنائية في مجالات سريرية معينة توجه مراكز التميز جهودها إلى مشاركة تجاربها وأفضل الممارسات التي تتبناها مع المنشآت الصحية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز للمرضى ودعم الجهود البحثية وتعزيز الكفاءات الوطنية والارتقاء بها بما يسهم في المضي قدماً بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وضمان استدامة تميزه." .

وبدوره قال راشد القبيسي رئيس الشؤون المؤسَّسية لدى "بيورهيلث": يعكس هذا الإنجاز التزام (بيورهيلث) التام والشركات التابعة لها بتقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي.

ونثق بأن خبرة وتفاني فريق المتخصصين في مدينة الشيخ خليفة الطبية سيحدثان فرقاً ايجابياً في توفير الرعاية الطبية الشاملة للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية داخل دولة الإمارات وخارجها ويمثل هذا الاعتراف شهادة على سعينا المستمر لتحقيق التميز ورؤيتنا الطموحة لتعزيز الصحة والرفاهية لجميع المجتمعات.

من ناحيتها قال بدر القبيسي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: نفخر باعتمادنا مركز للتميز في جراحة القلب للأطفال من قبل دائرة الصحة - أبوظبي وذلك تماشياً مع التزامنا بتقديم التميز في هذا المجال. ونثق بقدرات وإمكانات فرقنا الطبية المتميزة على مواصلة إجراء عمليات جراحية دقيقة للقلب بأعلى مستوى من الرعاية وبخبرة استثنائية وموارد متعددة التخصصات. وتتركز جهودنا على نهج رعاية صحية شامل في إدارة وعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهم .