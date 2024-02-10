غداً.. انطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر ومعرض «INSRC 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وتحت مظلة قيادة الحرس الوطني والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) غداً الاثنين. ويقام هذا الحدث على مدار ثلاثة أيام، من 12 إلى 14 فبراير 2024، ويعد المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ الحدث الأكبر من نوعه عالمياً لعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.

كما يتضمن جدول أعمال الحدث سلسلة من الجلسات النقاشية والعديد من المشاركات المتميزة لإضفاء نقلة نوعية في مفاهيم البحث والإنقاذ على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن يركز المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ على إرساء أطر مؤسسية مستدامة بهدف توطيد أواصر التعاون، وتحسين سياسات الاستجابة لعمليات البحث والإنقاذ، والارتقاء بفعالية ومرونة منهجيات ومهام إنقاذ الأرواح. كما يتيح الحدث منبراً لتعزيز وعي الجمهور بأهمية خدمات البحث والإنقاذ، وتشجيع الممارسات والسلوكيات الآمنة.

ويحظى هذا الحدث بدعم من شركائه، وهم الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA ومجلس الأمن السيبراني، بالإضافة إلى رعاية كبيرة من أبرز الشركات المحلية والدولية.