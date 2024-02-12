الامارات | قمة الحكومات.. مشاركون يؤكدون أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تحديث الوظائف الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجمع المشاركون في الجلسات النقاشية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تحديث الوظائف الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي.

فمن جانبه أكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، خلال جلسة نقاشية بعنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ " أدارها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للمستقبل الاقتصادي، مشيرا إلى أن تشييد البنية التحتية المناسبة يعتبر ضروريًا لحماية الثقافة المحلية وتعظيم الفوائد الاقتصادية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود المبذولة لجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر ديمقراطية وكيفية تعزيز الكفاءة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.. ودعا الدول العربية إلى الاستثمار في صناعات وبنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها هذه التكنولوجيا في تحسين القطاعات مثل اللغة والبيولوجيا والعلوم الفيزيائية.

وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على التطوير والتطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ السلامة والشفافية والشمولية.

وفي مواجهة المخاوف المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، قلّل هوانغ من حدتها وأشار إلى الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الذكية والسياسات الشاملة التي تشجع على التنمية مفتوحة المصدر.

في السياق ذاته قال يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي لـ Kaspersky خلال جلسة بعنوان " كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟" إن هناك توجها لإصدار قانون للذكاء الاصطناعي يهدف إلى إنشاء كتاب قواعد للذكاء الاصطناعي تتبعه الدول.

وأشاد بالولايات المتحدة والصين لإصدارهما العديد من اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي وأكد أهمية اتباع نهج مسؤول لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي داعيا إلى تعاون بين صانعي السياسات والمجتمع المدني والشركات لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل جيد.

وأكد جوناثان روس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Groq أهمية إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي للجميع، وذلك من خلال إنشاء مراكز للذكاء الاصطناعي وتوفير الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه التقنيات.. وأشار إلى أن توفير الحوسبة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لتمكين الإبداع وتحفيز الابتكار.