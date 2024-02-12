الامارات | شرطة أبوظبي توفر امكانية الحصول على شهادة تفيد بضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توفر امكانية الحصول على شهادة تفيد بضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه يمكن الحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك بسبب الأحوال الجوية من خلال زيارة ادارات المرور "قسم الحوادث الجسيمة" في أبوظبي والعين والظفرة
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