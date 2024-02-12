محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء قطر ضمن القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وذلك ضمن أعمال أول أيام القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت، اليوم الاثنين، في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».



