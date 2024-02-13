محمد بن راشد يكرّم فريقي "روبورويال" و"تحقيق التوازن في الوقت" الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فريقي "روبورويال" من تركيا و"تحقيق التوازن في الوقت" من إسبانيا الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يكرّم فريقي "روبورويال" من تركيا و"تحقيق التوازن في الوقت" من إسبانيا الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة، والتي تم عرضها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتضم 13 ابتكاراً عالمياً، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024».