شرطة أبوظبي و«هيئة الدفاع المدني» توظفان جميع إمكاناتهما للاستجابة إلى الأحوال الجوية المتقلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني توظيف جميع إمكاناتهما وقدراتهما للاستجابة إلى الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار الغزيرة في الإمارة، وذلك في إطار جهودهما الرامية إلى الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز جاهزية فِرَق الاستجابة في أبوظبي.

وأجرى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، زيارات ميدانية في مدينة العين بهدف دعم وتوجيه جهود الاستجابة للمنخفض الجوي، وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف ناتجة عن الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار الغزيرة.