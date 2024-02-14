حاكم الشارقة يفتتح مجمع المحاكيات البحرية بأكاديمية الشارقة للنقل البحري

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مبنى مجمع المحاكيات البحرية للدراسات الأساسية والدراسات العليا بأكاديمية الشارقة للنقل البحري في مدينة خورفكان.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى، وزار سموه المختبرات العلمية المتقدمة التي تضمها الأكاديمية وغرف المحاكيات، منها محاكي غرفة المحركات الافتراضية والتي تتيح للطلبة محاكاة تجربة التحكم بمحركات السفينة ومراقبة قوة الطاقة والضغط على متنها، ومحاكي غرفة القيادة المتكامل الذي يضم 25 نموذجاً للموانئ حول العالم و20 سفينة بمختلف أنواعها، وتستخدم لأغراض تجربة محاكاة قيادة السفينة كنموذج تدريبي يُمكّن الطلبة من التعرف على محتويات مقصورة القيادة وأدوار قائد السفينة بصورة كاملة، ومحاكي غرفة قيادة الموقع الديناميكي التي تحاكي التعامل مع المنشآت النفطية والحفارات والمصافي البحرية، إضافة إلى تعليم الطلبة التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الناجين من الحوادث وإطفاء الحرائق في السفن الأخرى.

واستمع سموه لشرحٍ عن مواصفات غرف المحاكيات التي يمكن التحكم بها عن طريق لوحة التحكم من حيث اختيار الظواهر الطبيعية وارتفاع الموج والمناورات البحرية، بالإضافة إلى السيناريوهات المختلفة لتهيئة الطلبة الدارسين للرحلات الفعلية في أعالي البحار.

وتضم غرف المحاكيات أحدث الأجهزة المتطورة على مستوى العالم التي تُمَكن الطلبة وتعزز من مهاراتهم في التحكم بالسفينة من مقصورة القيادة بكامل محتوياتها، وأجهزة الضبط الملاحية والاتجاهات، إلى جانب التحكم الصوتي وشاشات كبيرة لبيان خط سير السفينة وكيفية التعامل مع أحوال الطقس المختلفة خلال رحلة السفينة.

رافق سموّه، خلال الافتتاح، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور هاشم عبدالله الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وعدد من أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وطلبة الأكاديمية.