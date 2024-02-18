مسؤول أميركي: القمة الشرطية منصة عالمية للابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد القائد المُساعد لشرطة غولدن فالي في ولاية مينيسوتا الأميركية، رئيس الجمعية الوطنية لضباط الموارد المدرسية، رودي بيريز، أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دبي مارس المقبل أصبحت منصة عالمية للابتكار والتعاون والتقدم في مجال إنفاذ القانون، مستشهداً بمشاركته في النسخة السابقة للقمة، ويؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه القمة في معالجة التحديات الشرطية المعاصرة من خلال التعاون العالمي وتبادل المعرفة.

ويشير بيريز إلى أن «حضور القمة الشرطية العالمية فرصة لا مثيل لها للتواصل مع النظراء الدوليين، واكتشاف أفضل الممارسات والتطبيقات الشرطية في القرن الحادي والعشرين، واستكشاف الحلول المُثلى للتحديات المشتركة».

ويؤكد بيريز أهمية اللقاءات الأمنية التخصصية العالمية، كالقمة الشرطية العالمية، في إقامة شراكات عالمية لمعالجة قضايا عدة، مثل أنشطة العصابات والاتجار بالمخدرات: وأضاف: «القمة الشرطية العالمية تسهل تبادل المعلومات، عبر فتح قنوات حيوية للتواصل الأمني والشرطي، تمكننا من مواجهة تحديات الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر فعالية». كما أكد أيضاً دور القمة في عرض أحدث التطورات التكنولوجية: «من الحد من الجرائم الإلكترونية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار، تقدم القمة رؤى حول الاستفادة من التكنولوجيا من أجل سلامة المجتمع»، مشدداً على أهمية بناء شراكات بين أجهزة إنفاذ القانون وشركات منصات التواصل الاجتماعي، لاتباع نهج استباقي يضمن سلامة الفضاء الإلكتروني.

ويدعو بيريز، المشارك بورقة عمل في مؤتمر مكافحة المخدرات، إلى التدخل المبكر، والتوعية والتعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. ويؤكد أن «مشاركة تجاربنا واستراتيجياتنا في القمة الشرطية العالمية أمر بالغ الأهمية لتطوير استجابة دولية موحدة لمكافحة المخدرات».

وأكد أن أساليب التدخل والوقاية المبكرة تلعب دوراً مهماً وجوهرياً في دعم جهود مكافحة الجرائم، بما فيها مكافحة المخدرات.

تواصل

أكد أنه من المهم أن يجتمع المعنيون كافة في القمة الشرطية العالمية للتواصل والتحدث بجرأة وشفافية حول التجارب الواقعية والخبرات والممارسات، سواء ما حقق منها النجاح أو الفشل، للتعلم ووضع خطط بديلة ومستقبلية.