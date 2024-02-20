الامارات | «إنسباير غلفود» يبحث تأثير التقنيات الحديثة في النظم الغذائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، مؤتمر «إنسباير غلفود»، المواكب لمعرض «غلفود 2024»، حيث لفتت إلى أهمية التقنيات الحديثة الناشئة التي تؤثر في النظم الغذائية والاقتصادات العالمية، كما تناولت أهمية دعم المنتجات المحلية كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التغير المناخي.

وقالت الضحاك، إن «مستقبل قطاع الأغذية والأمن الغذائي من الموضوعات التي تجب معالجتها في الوقت المناسب، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يعرض مواردنا الطبيعية للخطر، وهذا يتطلب منا تضافر الجهود لعلاج تلك التحديات»، مشيرة إلى التركيز في يوم البيئة الوطني على التعاون، والعمل على دعم توفير المزيد من المنتجات المحلية المستدامة.

وتطرقت إلى التكنولوجيا الزراعية، باعتبارها من الركائز الأساسية في قطاع إنتاج الأغذية على المستوى المحلي، مؤكدة العمل على ضمان ومواصلة تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الإنتاج الزراعي على نحو يتماشى مع الظروف المناخية في الدولة، وتسهيل تجربة التكيف مع نظام زراعي مستدام، وهذا يشمل الزراعة العضوية والعمودية والتكنولوجيا الزراعية.

وسلط رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، في جلسة نقاشية حول كيف يمكن لقطاع الأغذية والمشروبات أن يحقق التحول، ويعزز التعاون بين أصحاب المصلحة، ويصبح أكثر مرونة، الضوء على جهود الهيئة نحو الاستدامة الغذائية من خلال تمويل صغار المزارعين.

ويعد معرض «غلفود 2024» نقطة أساسية في مسار الأعمال في قطاع المشروبات والأغذية حول العالم، ويكشف النقاب عن منتجات وابتكارات جديدة، ويضم أجنحة من 127 دولة، مع مشاركة عدد من الدول للمرة الأولى، مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا، وعودة بعض الأجنحة للمشاركة مثل الجناح الفرنسي.