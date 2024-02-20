الامارات | انتعاش حركة الصيد في المنطقة الشرقية والفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حصيلة صيادي المنطقة الشرقية والفجيرة في صيد الأسماك، بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة التي شهدت توقفاً تاماً لحركة الصيد نتيجة المنخفض الجوي الذي أثر في الدولة أخيراً، وانتعشت الأسواق المحلية حيث زاد تنوّع الأسماك المعروضة في دكك البائعين التي شهدت إقبالاً من المستهلكين في المنطقة.

وتأثرت حركة الصيد بشكل واضح خلال فترة المنخفض الجوي، إلا أنه مع تحسن الأحوال الجوية شهدت الأسواق المحلية فترة نشاط، حيث ازدادت الكميات المتوافرة وتنوّعت الأسماك الطازجة المعروضة، وهذا الانتعاش الملحوظ في حركة الصيد أسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

وقال رئيس جمعية صيادي الفجيرة، محمود حسن آل علي: «توقفت رحلات صيادي الفجيرة لمدة أسبوعين نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة، وقد استأنف الصيادون رحلات الصيد خلال اليومين الماضيين، وعاد توافر الأسماك الطازجة في الأسواق المحلية تدريجياً»، مشيراً إلى أن عدداً من الصيادين عادوا من رحلتهم الأولى بعد الانقطاع حاملين معهم كميات كبيرة من الأسماك، مثل «الكوفر» و«الصال» وغيرهما من الأسماك الطازجة.

وأكد الصياد المواطن عبدالله الزعابي، أن الأسواق المحلية شهدت خلال اليومين الماضيين انتعاشاً وتدفقاً لكميات كبيرة من الأسماك المحلية، وشهدت الأسواق حركة نشطة لعملية الشراء من قبل المستهلكين، لافتاً إلى أن أسعار السمك المحلي قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام التي توقف فيها الصيد، وتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات في الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنطقة الشرقية تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين لأحوال جوية غير مستقرة، حيث شهدت هطول أمطار متواصلة وهذه الظروف الجوية أدت إلى توقف حركة الصيد، ما أثر بشكل مباشر في أسواق مدن الساحل الشرقي (كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن)، إضافة إلى نقص في المعروض مع ارتفاع في أسعار الأسماك.

وقال عامل صيد آسيوي في إمارة الفجيرة: «لم تتضرر معدات الصيد والقوارب بأي أضرار مادية، وذلك للاستعدادات المسبقة التي فرضتها جمعية صيادي الفجيرة، إذ قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصيادين وسلامة معداتهم، منوهاً بأن المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة تجذب أعداداً كبيرة ومتنوعة من الأسماك، وهو ما يعتبر فرصة لاصطياد كميات مناسبة لتوريدها للأسواق المحلية».

وأفاد بائع أسماك في سوق الفجيرة، حسين محمد، بأن الأسماك الطازجة ملأت طاولات التجار داخل الأسواق، وشهدت الأسعار انخفاضاً بعد الارتفاع السابق نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب من المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية خلال فترة المنخفض الجوي.

• تدفق كميات كبيرة من الأسماك باختلاف أنواعها في الأسواق المحلية.