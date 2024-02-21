الامارات | منى المرّي تلتقي طلبة الإعلام بجامعة الإمارات في «جلسة إعلامية ملهمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، نظّمت الجامعة «جلسة إعلامية ملهمة» مع نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، منى غانم المرّي، لمناقشة المتغيرات الإعلامية والتحولات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها على مجال العمل الإعلامي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإعلام عالمياً، وكيفية فتح المجال أمام الشباب للانخراط في مجال العمل الإعلامي.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الجامعة وطلبة وطالبات الإعلام، تطرّقت منى المرّي إلى العديد من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، ومنها كيفية تقييم تأثير وسائل الإعلام الاجتماعي على العمل الإعلامي وعلى المجتمع بشكل عام، والمهارات الأساسية التي يحتاج إليها طالب الإعلام والصحافة، وأهم التحديات التي يواجهها المسؤول الإعلامي في الوقت الحالي، وأفضل الاستراتيجيات لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة، وكيفية التعامل مع المعلومات غير الصحيحة في وسائل الإعلام.

وقدّمت منى المرّي لطلبة الإعلام عدداً من النصائح المهمة لصقل مهاراتهم واستغلال فرصة دراستهم وتدريبهم العملي لزيادة فرصهم في سوق العمل ضمن قطاع الإعلام، وتحقيق تميزهم في مجالات الإبداع الإعلامي، باعتبار أن الشباب يستحقون الحصول على الفرصة الكاملة للمساهمة الفاعلة في تطوير الإعلام، بما يحملون من أفكار مبتكرة وطاقات مبدعة وقدرة على التعامل بكفاءة مع تقنيات العصر، وهي العناصر التي تُشكل أساساً يمكن أن تنطلق منه عمليات التطوير في المؤسسات الإعلامية المختلفة.