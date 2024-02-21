الامارات | «الفلك الدولي»: سقوط القمر الصناعي الأوروبي على الأرض اليوم الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز الفلك الدولي، أنه وبحسب العناصر المدارية المحدثة فمن المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات.

وتوضح صورة القمر الصناعي على الخارطة موقع السقوط المتوقع بحسب هذا التحديث. وتبين الخطوط الحمراء والخضراء الأماكن التي سيمر القمر الصناعي فوقها خلال فترة احتمالية السقوط. وذلك بحسب توقعات "برنامج متابعة سقوط الاقمار الصناعية" كما هو مبين في الخارطة الأولى.

وأوضح المركز أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك، نورد تاليا توقعات جهات أخرى. علما بأنه لا يشترط أن تكون الجهة المالكة للقمر الصناعي هي الأكثر دقة، ولا توجد جهة توقعاتها هي دائما الأدق.

توقعات وزارة الدفاع الأمريكية:

سقوط القمر الصناعي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 3 ساعات. كما هو مبين في الخارطة الثانية.

توقعات وكالة الفضاء الأوروبية:

سقوط القمر الصناعي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات. كما هو مبين في الخارطة الثالثة.

ويلاحظ اتفاق التوقعات الثلاثة على مرور القمر الصناعي فوق السعودية خلال فترة احتمالية سقوط القمر الصناعي.

وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل مقدار الخطأ، وقد يتغير موقع السقوط ومواقع الخطوط، لذا يرجى متابعة التحديثات القادمة على حساب مركز الفلك الدولي على موقع "إكس" تويتر سابقاً (@AstronomyCenter).

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