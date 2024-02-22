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الحرس الوطني ينجح في إجلاء مصاب من على متن سفينة

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ابوظبي - سيف اليزيد - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بنجاح وبالتنسيق مع شرطة دبي، اليوم الخميس، مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 24 عام.
وقال الحساب الرسمي لقيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن عملية الإجلاء تمت إثر تعرض المصاب "لإصابات بليغة في الجسم وهو على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية التابعة لدولة الإمارات".
وأضاف الحساب "تمكن فريق البحث والإنقاذ، عبر طائرة البحث والإنقاذ، من إخلاء المصاب من على متن السفينة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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