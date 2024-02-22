سلطان بن أحمد: تنوع وثراء في الموروث الثقافي للدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ 21 من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تواصل»، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية، و25 جهة حكومية.

وشاهد سموه والحضور، الفقرات الفنية التي استهلّها حفل الأيام التراثية، والتي تضمنت أنغام وأهازيج فن العيالة الإماراتي، وفن الآهال البحري، تلاه استعراض عرض الحربية، والقافلة، والعازي، والنوبان، والرواح والندبة، والهبان، وقدمت الفرق الشعبية الإماراتية فقرة الليوة والرزيف وفن الدان، بالإضافة إلى عرض منوع قدمته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عن جمهورية كوريا الجنوبية ضيف الشرف لدورة هذا العام.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة، في أرجاء ساحة التراث في منطقة قلب الشارقة، مستمعاً سموه لشرح عن ما تضمه أروقة الفعالية وما تقدمه الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، وتوقف سموه أمام عدد من الأركان والأجنحة المشاركة التي جسدت المكانة الراسخة للموروث الشعبي وأثره في عقول وحياة الشعوب.

وزار سموه، المعرض الخاص بمقاطعة جيجو ضيف الشرف الرسمي من جمهورية كوريا الجنوبية، وأعرب سموه عن تقديره للتنوع والثراء في الموروث الثقافي للدولة وما تمتلكه من مقومات فنية وجمالية متميزة، وعرج سموه على البيئات التراثية المختلفة التي تضمها الفعالية منها البيئة البدوية والزراعية والجبلية، مثمناً سموه جهود المنظمين والقائمين على الفعاليات المختلفة واهتمامهم بحماية التراث ونشره، وصون القيم والعادات والتقاليد المحلية الأصيلة.

وتقام فعاليات أيام الشارقة التراثية هذا العام، على مستوى 6 مدن مختلفة في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 22 فبراير إلى 3 من مارس المقبل، وفي كل من: الشارقة، والحمرية، ودبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، والذيد، فيما تشارك عدة دول في الفعاليات وهي المغرب، ومصر، وفلسطين، واليمن، والعراق، وسوريا، والكويت، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومونتنيغرو، وتركيا، وسلوفاكيا.

وتضم الفعاليات، ثلاثة معارض رئيسة، معرضان لضيف الشرف محافظة جيجو والتي تعرض مقتنيات متحفية ذات قيمة تراثية، ومعرض الحياة اليومية الذي يسلط الضوء على طبيعة الحياة البسيطة لأهالي (الهانيوو)، ومعرض عناصر التراث الثقافي الإماراتي غير المادي الذي يتناول عناصر التراث الثقافي غير المادي المدرجة في منظمة اليونسكو، المتضمنة 15 عنصراً.

وتقدم فعاليات أيام الشارقة التراثية، لزوارها عدة أنشطة تراثية موزعة على فقرات مختلفة، تتضمن ورشاً وألعاباً تراثية وفنية وترفيهية وتوعوية، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية وورش الحفر على الأكواب والفنون الموسيقية والعروض التراثية.

حضر الحفل، بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي الدول المشاركة وجمع من زوار فعاليات أيام الشارقة التراثية.