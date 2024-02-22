«إسكان أبوظبي» تدعو المستفيدين إلى مراجعة مستجدات الطلبات عبر «تم»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للإسكان المواطنين الراغبين بالتقديم على خدمات قروض الصيانة، أن يبادروا بالتحقق من المعايير المطلوبة، ومدى انطباقها على حالتهم عبر تطبيق «تم».

وتوفر هيئة أبوظبي للإسكان 6 أنواع من القروض السكنية، وتتمثل في قرض بناء مسكن بقيمة 1.75 مليون درهم، مبينة أن المدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 3 سنوات من تاريخ الموافقة، وقرض شراء مسكن بقيمة 1.75 مليون درهم، والمدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة، وقرض وإعادة بناء مسكن بقيمة 1.75 مليون درهم والمدة الزمنية لتفعيل القرض 3 سنوات من تاريخ الموافقة.

كما توفر الهيئة ضمن خدمات القروض السكنية خدمة قرض صيانة مسكن قائم بقيمة 500 ألف درهم، والمدة الزمنية لتفعيل القرض 18 شهراً من تاريخ الموافقة. فيما قرض توسعة وإضافة لمسكن قائم قيمته 750 ألف درهم، والمدة الزمنية لتفعيله 18 شهراً من تاريخ الموافقة. وأخيراً قرض صيانة وتوسعة وإضافة لمسكن قائم، ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمواطن اقتراض مبلغ محدد لا تزيد قيمته عن 1.1 مليون درهم، والمدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

وحددت الهيئة الشروط العامة لاستحقاق القروض السكنية أن يكون المستفيد مواطناً، وكامل الأهلية، ومقيماً إقامة مستمرة في الدولة. وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي قروض سكنية أو منحة مسكن من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء القروض السكنية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج والقروض في حالات تعدد الزواج، إلى جانب الاشتراطات الأخرى حسب نوع خدمة القرض المقدم عليها.

ودعت الهيئة المواطنين المستحقين للمنافع الإسكانية في أبوظبي إلى مراجعة طلباتهم عبر تطبيق «تم» بشكل مستمر، وإذا كان الطلب في «مرحلة إجراء المتعامل» فيجب استكمال أي نواقص عبر رفع المستندات المطلوبة، ليتم بعدها مراجعة الطلب من قبل القسم المختص ونقله لمرحلة الموافقة النهائية.