منخفض جوي الأحد والاثنين.. و«الأرصاد»: أمطار خفيفة إلى متوسطة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، مع تدفق السحب من الغرب على فترات، حيث يكون الطقس خلال يومي الأحد والاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين، خاصة غرباً.

ولفت تقرير للمركز إلى أن الدولة تقع خلال هذا الشهر تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، وارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق، مقارنة مع شهر يناير.

إلى ذلك، ساد أمس طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع تشكل ضباب خفيف - غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، بينما كانت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، بينما حركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، أما البحر فيكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس الغد تكوّن ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع ارتفاع في درجات الحرارة.