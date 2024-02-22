سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة «شكراً»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين بالدورة الثامنة لجائزة «شكراً» لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وفاز بجائزة هذا العام كل من: فاطمة علي غلوم (إداري)، وسلطان محمد عيسى (فني) من فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد رشيد نذير من فئة قناة الشرقية من كلباء، وطارق عصام السيد من فئة قناة الوسطى من الذيد، ونجلاء إسماعيل العوضي من فئة قطاع الإذاعات، كما شمل التكريم المسؤولين المباشرين للفائزين.

وكان سموه قد تجول فور وصوله، في معرض الهواة المقام على هامش فعالية التكريم والمخصص للموظفين الموهوبين بالهيئة، وذلك في إطار برامج الهيئة لدعم الموظفين وتحفيزهم لتطوير هواياتهم ومواهبهم الفنية والعملية.

واطلع سموه خلال الجولة على أركان وأروقة المعرض، والذي يشارك فيه عدد من الموظفين والموظفات في الهيئة، حيث تعرّف على ما يضمه من أعمال متنوعة أظهرت الاهتمامات التي يتمتع بها المشاركون.

وتضمن المعرض مشاركات متعددة شملت: الرسم، والأعمال اليدوية، والخياطة والتطريز، والتصوير، والتلوين، والخط العربي، وجمع المقتنيات القديمة والتراثية، والخط العربي، والتصميم الفني.

وكان حفل التكريم قد استهل بكلمة ألقاها سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، على حضور وتشريف سموه الحفل وتكريم الفائزين ودعم كافة برامج الهيئة.

وتناول الغيثي أهداف الجائزة ومعانيها وأثرها في تطوير العمل، وقال:«إن احتفالنا اليوم هو احتفالٌ بالإنجازات، يُوجه رسالة شكرٍ لصنّاع النجاح ومهندسيه ممن ساهموا في تطور هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والذين يقدمون مثالاً رائعاً لما يجبُ أن يكون عليه الموظف من إتقان».

وشاهد الحضور خلال الحفل مادة مرئية تضمنت حوارات قصيرة مع عدد من الموظفين بالهيئة في أماكن عملهم، أعربوا فيها عن فخرهم بالجائزة ومدى أهميتها لكافة العاملين. وتعتبر جائزة «شكراً» التي انطلقت قبل ثمانية أعوام، إحدى المبادرات المتميزة التي تعمل على تحفيز وتكريم موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون نظير ما قدموه من نماذج مشرّفة.