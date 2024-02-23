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الامارات | محمد بن زايد: أبارك لخادم الحرمين وولي العهد وأهلنا في السعودية بمناسبة "يوم التأسيس"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة "يوم التأسيس".

وقال صاحب السمو رئيس الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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