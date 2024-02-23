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الامارات | محمد بن راشد: نبارك لخادم الحرمين وولي عهده وللشعب السعودي "يوم التأسيس"

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير وشعب المملكة العربية الشقيقة بمناسبة "يوم التأسيس".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس .. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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