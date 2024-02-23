الامارات | محمد بن راشد: نبارك لخادم الحرمين وولي عهده وللشعب السعودي "يوم التأسيس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة "يوم التأسيس".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس .. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها".