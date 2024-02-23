الامارات | 1.4 مليون مستفيد من المطبخ الخيري الإماراتي في قطاع غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغت أعداد المستفيدين من المطبخ الخيري الذي تقيمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمصلحة أهالي قطاع غزة مليوناً و419 ألفاً و560 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من التاسع من يناير الماضي حتى 22 فبراير الجاري.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.