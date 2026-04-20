تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-04-2026

استغل سعر المؤشر اندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ليكرر بذلك الثبات الإيجابي فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 97.55 لنلاحظ محاولة تسجيله لبعض المكاسب بتذبذبه قرب 98.10.

نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة ليحاول الوصول أولا نحو محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 98.50 ومن ثم ليهاجم العائق المتمثل بمستوى 98.85 بهدف إيجاد منفذ لتسجل المزيد من المكاسب خلال الفترة القريبة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.90 و 98.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع