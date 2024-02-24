«أبوظبي العالمي»: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً بمكافحة غسل الأموال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تقدم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتهاني إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة قرار مجموعة العمل المالي (FATF) إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة للعناية الواجبة المعززة بسبب المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعد قرار مجموعة العمل المالي بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكل الجهات والدوائر المعنية في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، والمواءمة مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف هذا التعاون إلى حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.