تعاون بين «تريندز» و«الشبكة الآسيوية» في البحوث والاستشارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع الشبكة الآسيوية للعلاقات العامة - ماليزيا؛ بهدف تبادل الخبرات المعرفية والبحثية والعلمية بين الطرفين، إلى جانب التعاون الفاعل في مجالات الاستشارات والتدريب والتطوير، والتشارك في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل الهادفة.

وتأتي المذكرة في إطار توجهات «تريندز» العالمية، وخطته الاستراتيجية وانفتاحه على المؤسسات الأكاديمية والبحثية والاستشارية الدولية، بغرض توسيع شبكة العلاقات، والشراكات البحثية والعلمية والمعرفية.