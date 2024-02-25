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طحنون بن زايد: الإمارات والكويت.. علاقات تاريخية وثوابت مشتركة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، الكويت قيادة وشعباً بمناسبة أعيادهم الوطنية، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بمزيد من الأمن والرخاء والازدهار بقيادة أميرها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً سموه العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والثوابت المشتركة التي تجمعهما والمستندة على الأخوة والمحبة والمصير المشترك. وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «أبارك لقيادة وشعب الكويت الشقيق أعيادهم الوطنية، وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بمزيد من الأمن والرخاء والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.. تربط الإمارات والكويت علاقات تاريخية، وثوابت مشتركة تستند على الأخوة والمحبة والمصير المشترك».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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