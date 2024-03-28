النسخة الثالثة من مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي تجمع أكثر من 78.3 مليون درهم

28 مارس 2024 23:30

نجحت النسخة الثالثة من مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني، الذي نظَّمته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، في جمع أكثر من 78.3 مليون درهم لدعم مبادرة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم التعليم المستدام لملايين الأفراد في العالم.

وعرض المزاد 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي، حيث تضمَّنت القائمة أرقاماً مميزة؛ منها الرقم 80 من الفئة 1، والرقم 111 من الفئة 16، والرقم 14 من الفئة 11، إضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

شهدت النسخة الثالثة من مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني مشاركة واسعة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني، لدعم حملة "وقف الأم" التي تستهدف دفع الحراك المجتمعي للإسهام في تقديم فرص تعليمية لملايين البشر في العالم.

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: "تأتي الاستجابة الواسعة للمشاركة في النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم الخيري الإلكتروني لتعكس حرص مجتمع دولة الإمارات على إعلاء قيم التضامن والتكافل من خلال تقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يؤكِّد أنَّ ثقافة العطاء جزء أصيل من هُوية الدولة، ولا شكَّ أنَّ الحصيلة السخية لنسخة هذا العام من المزاد ستسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة (وقف الأم)، الرامية إلى تكريم الأمهات وتعليم ملايين الأفراد في المجتمعات الأكثر احتياجاً".

من جانبه، قال سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ"الإمارات للمزادات": "شهدنا اليوم خلال مزاد "أنبل رقم" الخيري مشاركة إنسانية مشرِّفة، وصورة مشرقة من العمل الخيري في دولة الإمارات، الذي سارع فيه روّاد العمل الإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء لدعم حملة (وقف الأم)، وحرصت الإمارات للمزادات على إدارة المزاد وفق أفضل الممارسات العالمية، مسخرَّةً جميع خبراتها وأحدث التقنيات وأرقى نظم المزايدة لضمان أوسع مشاركة، وزيادة عدد المزايدين وتوسيع آليات المساهمة في دعم الحملة، ولا ريب أنَّ النجاح الذي حقَّقه المزاد يمثِّل حافزاً للإمارات للمزادات لمواصلة جهودها البنّاءة على صعيد الإسهام في تعزيز العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات"، مشيرا إلى أن "الإمارات للمزادات" تحرص على البقاء في الصفوف الأمامية لجميع المبادرات والحملات الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات.

ووجه المناعي الشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإلى أصحاب الأيادي البيضاء والخيِّرين على ما بذلوه من جهود لتمكين المزاد من تحقيق مستهدفاته على صعيد المساهمة في دعم حملة (وقف الأم) وأهدافها الإنسانية في تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد في العالم.

يعدُّ مزاد "أنبل رقم" الخيري، الداعم لحملة "وقف الأم"، نافذة مبتكرة تُسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، فهي تحفِّز أفراد المجتمع للمشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتَرْكِ بصمة فاعلة تُحسِّن جودة حياة الملايين من البشر من أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث توفِّر الحملة خياراً مبتكراً لتمكين أهل الخير من الإسهام في جهود توفير فرص تعليمية جيدة للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز دور الأم في توفير مناخ أُسري مشجِّع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال وَقْفٍ مستدامٍ يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة في مختلف أنحاء العالم.

ويذهب ريع "وقف الأم" لدعم تعليم ملايين الأفراد في العالم، ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، بالشراكة مع عدد من المنظَّمات والمؤسَّسات الإنسانية.