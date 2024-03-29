ولي عهد عجمان يُكرِّم هيئة الأعمال الخيرية العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

كرَّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، نظراً لدور الهيئة المجتمعي البارز ورعايتها كراع رئيسي لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورته الثامنة عشرة.

وقال الدكتور الخاجة، عقب التكريم: «لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على توجيهاته المستمرة ودعمه اللامحدود وزرعه قيم الخير والتسامح والعطاء في المجتمع وفي نفوس أبناء الإمارات، كما نشكر سمو الشيخ عمار النعيمي على رفده مسيرة العطاء وتكريمه لكل جهة تسير على دروب الخير وترسخ قيم التكافل المجتمعي.

وأضاف: «لقد أصبحت فعاليات (رمضان عجمان تقوى وإيمان) علامة فارقة تتميز بها إمارتنا الغالية في شهر رمضان المبارك، وتتشرف هيئة الأعمال الخيرية العالمية في كل عام بتقديم رعاية حصرية للمحاضرات الدينية في المساجد ودعم مشروع سقيا الماء في المساجد، وتقديم مكافآت معلمي ومحفظي القرآن، بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة بالدين الإسلامي، خصوصاً وأن هذه المحاضرات تنظم بلغات عدة: كالعربية والإنجليزية والأوردو، والبنغالية والملبارية، ما يتيح فرصة الاستفادة لعدد كبير من الجنسيات».

وأكد الخاجة أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستمرة في تحقيق أهدافها خلال الشهر الفضيل، ومنها تقديم الدعم للمؤسسات المحلية ومساعدة الأسر المتعففة داخل الدولة، إضافة إلى تنفيذ عشرات المشاريع خارج الدولة، ومنها إفطار الصائمين وتوزيع الطرود الغذائية وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية وكفالة الأيتام وغيرها.