محمد بن راشد: عشاق سباقات الخيل التقوا في إحدى أغنى وأرقى المناسبات العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بكأس دبي العالمي الـ 28 التي جرت السبت.

وقال سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «التقى اليوم عشاق سباقات الخيل من الشرق والغرب ومن جنوب العالم إلى شماله في دبي في أحد أغنى وأرقى سباقات الخيل العالمية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نبارك لصاحب الفرس لوريل ريفر الذي فاز بأغلى أشواط كأس دبي العالمي للخيول.. وسعداء بهذا التجمع السنوي الذي يجمع أفضل وأسرع خيول العالم في دبي».