الامارات | "سبورت سوسايتي" يمنح روّاده فرصةً مذهلة للفوز بسيارة "بنتلي بنتايجا" 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "سبورت سوسايتي" هو أضخم مركز تجاريّ مخصّص لعشاق الرياضة في العالم، يقع في منطقة مردف- دبي، ويتميّز بأجوائه النابضة بالحيوية والنشاط، وبديكوره الداخلي المبهر وتجهيزاته الحديثة المصمّمة للاستمتاع بممارسة مجموعةٍ واسعة ومتنوّعة من الأنشطة الرياضية المناسبة لجميع روّاده من مختلف الأعمار. ويسعدنا ان نعلن عن اطلاق مركز سبورت سوسايتي لعرض ترويجي لم يسبق له مثيل يتيح لروّاده فرصة الفوز بسيارة "بنتلي بنتايجا" طراز العام 2024، خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 14 أبريل.

هذا ويشكل "سبورت سوسايتي" الوجهة المثالية للاستمتاع بممارسة مختلف أنواع الرياضة، وخوض مغامراتٍ تبث الحيوية والحماسة في نفوس الجميع، بدءاً من صالات الألعاب الرياضية وتجهيزاتها الكاملة ومعدّاتها الحديثة، مروراً بأجهزة المحاكاة الافتراضية للعبة "الكريكيت"، وصولاً إلى تحدّي تسلّق الجدران وغيرها. ويأتي هذا العرض الترويجي المذهل الذي أطلقه مركز "سبورت سوسايتي" ليمنح روّاده قسائم تتيح لهم فرصة ربح جوائز تصل قيمتها إلى 5,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي سيارة "بنتلي بنتايجا" طراز العام 2024، على أن يتمّ الإعلان عن أسماء الفائزين في هذا العرض غير المسبوق في 15 أبريل 2024، من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً.

يتضمّن هذا العرض الترويجي مسابقةً مصمّمة على شكل نسخةٍ حيّة معدلة من لعبة "السلم والثعبان"، وكل المطلوب للمشاركة فيها هو إنفاق ما لا يقلّ عن 25 درهماً على المأكولات والمشروبات، أو 50 درهماً في المتاجر الأخرى داخل المركز. ينبغي على كل فرد التسجيل للحصول على 6 محاولات لإصابة رقم الحظ 6 في كل محاولة وذلك حتى يتأهل إلى الجائزة الكبرى، فيما يحصل المشاركون الذين يصيبون الرقم 6 أقل من 6 مرات على فرص للفوز بقسائم نقدية قيّمة.

على جميع الراغبين بالمشاركة، سرعة زيارة مركز "سبورت سوسايتي"، للاستمتاع بهذه اللعبة وأجوائها، والاستفادة من فرصة ربح جوائز نقدية وسيارة فاخرة.

للمزيد من المعلومات حول "سبورت سوسايتي" وتفاصيل هذا العرض المبهر، يُرجى زيارة المركز شخصياً، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.sportsociety.com