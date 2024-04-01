تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في أوقات الذروة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين، خلال ساعات الذروة ابتداء من 28 أبريل 2024. وسيكون التعديل خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية لحركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث سيحظر مرور الشاحنات خلال الفترة الصباحية لمدة ساعتين من الساعة 06:30 حتى الساعة 08:30 صباحا، وخلال الفترة المسائية على مرتين تبدأ الأولى من الساعة 01:00 ظهرا حتى الساعة 03:00 عصرا، وتستمر فترة الحظر المسائية الثانية من الساعة 05:30 حتى الساعة 08:00 مساء.

وقال حسين البنّا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن القرار جاء بعد التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وعلى ضوء الدراسات الحديثة المتخصصة التي أوصت بضرورة تعديل مرور المركبات الثقيلة على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال أوقات الذروة. وأكد أن القرار سيحسن من انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويساهم في توزيع حركة مرور الشاحنات على الشوارع البديلة المسموح فيها خلال فترات الذروة الثلاث، ما يؤدي إلى خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال تلك الفترات بنسبة تصل إلى 15%. وقال البنا : يخضع تعديل حركة مرور الشاحنات على الطرق، إلى دراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمراني على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية. وأضاف : ستعمل الهيئة مع شرطة دبي، والجهات المعنية على إعلام سائقي المركبات الثقيلة، وأصحاب وملاك الشاحنات بأوقات مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال تركيب لوحات إرشادية تعريفية في بداية ونهاية منطقة الحظر على الشارع، ومن خلال الأخبار الصحفية والإعلانات والنشرات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث رسائل بأكثر من لغة في الإذاعات المحلية.

ودعا البنّا، سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بتطبيق القرار، والانتقال خلال أوقات الحظر إلى الشوارع البديلة مثل شارع الإمارات، أو الانتظار في استراحات الشاحنات المتوزعة على شوارع الإمارة المختلفة. وتعمل هيئة الطرق والمواصلات، منذ منتصف العام الماضي 2023 على تنفيذ خطة تطويرية لاستراحة الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل تنفيذ وتطوير 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بينها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وشارع دبي -حتا، وشارع دبي - العين. وتقدر المساحة الإجمالية لجميع الاستراحات بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتستوعب نحو 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.

ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل 15 استراحة في شهر أغسطس من العام الجاري 2024، فيما سيستمر العمل على تطوير باقي الاستراحات حتى نهاية العام 2025. وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية الإجراءات المرورية المستحدثة على شارع الشيخ محمد بن زايد التي جاءت بعد التنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وبناء على المعايير الهندسية والفنية المتبعة في هذا الشأن. وقال المزروعي : لدى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خطة لمراقبة وضبط حركة الشاحنات خلال أوقات الذروة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنبيه وتوعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات الحظر الجديدة، على النحو الذي يساهم في تنفيذ قرار الحظر على النحو القانوني والمناسب.

ودعا اللواء سيف مهير المزروعي، سائقي المركبات الثقيلة وأصحاب شركات النقل وملاك الشاحنات إلى المساهمة في دعم الإجراءات المتخذة على شارع الشيخ محمد بن زايد والالتزام بقرار الحظر تجنباً للمخالفات والغرامات التي سوف يتم فرضها على المركبات الثقيلة المخالفة لقرار الحظر.