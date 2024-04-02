"الهلال الأحمر" ومركز سهيل بن عويضة الخييلي يحتفيان بيوم زايد للعمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مركز الهلال الأحمر في مدينة العين، بالتعاون مع مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي مساء أمس، احتفالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك بمقر المركز بمنطقة زاخر في مدينة العين.

حضر الاحتفالية، حمد سهيل الخييلي، والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، وجابر حمد سهيل الخييلي الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، وعدد من مسؤولي الجهات الإنسانية والخيرية.

وأكد جابر حمد سهيل الخييلي، في كلمته خلال الحفل، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر مصدر إلهام واعتزاز للأجيال، حيث لا تزال الإمارات تمد أياديها البيضاء في كل مكان، فهي عطاء لكل محروم، وسند لكل محتاج، حتى تمكنت من تحويل الخير من مجرد مبادئ إلى ثقافة وأسلوب حياة ونهج أخلاقي، ورسالة حية لكل الشعوب عبر المساعدات الإنمائية والإنسانية والإغاثية.

وأشار إلى أن هذه الذكرى السامية فرصة مهمة لإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية من قِبل الجهات الخيرية والتي تؤكد مدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني في الدولة، والذي يعتبر يوماً تتجسد من خلاله قيم الخير والعطاء لدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، وسارت على دربه قيادتنا الرشيدة وهي خير خلف لخير سلف، حتى باتت دولتنا وطناً لكل القيم النبيلة على مستوى العالم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، أن الاحتفال بـ "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يتزامن مع يوم اليتيم في العالم الإسلامي هو تأكيد على التزامنا بإرث الشيخ زايد في العطاء وإغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف بقاع الأرض، إذ أصبحت دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة شعوب العالم من الأديان والأطياف.

كما أكد حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مشاركة المؤسسات الرسمية والخاصة في العديد من الأنشطة والبرامج الإنسانية التي يتم تنفيذها على المستوى المحلي وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية بهدف مد يد العون ومساعدة الضعفاء وتحفيز العمل الخيري والإنساني وهذا هو جوهر الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني ويوم اليتيم في العالم الإسلامي.

وتقدم الظاهري بالشكر والتقدير حمد بن سهيل الخييلي لدعمه الدائم والمستمر لكل الأعمال الخيرية والإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي بصفة شخصية ومن خلال مركز سهيل بن عويضة الخييلي.

في نهاية الحفل، قام حمد بن سهيل الخييلي ، والدكتور أحمد عبيد الظاهري بتكريم 50 يتيماً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة وذلك بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي والذي يوافق 15 من شهر رمضان المبارك من كل عام حيث تحتفل مؤسسات الدولة بهذه المناسبة تأكيداً على مكانة اليتيم في قلب المجتمع وإظهاراً لمدى حرص حكومة دولة الإمارات على توفير كل المقومات التي تكفل سبل العيش الكريم لجميع فئات وأفراد المجتمع لا سيما الأطفال، وبما يضمن أن يكون لهم دور مستقبلي فاعل في المجتمع.