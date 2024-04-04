شوارع أبوظبي تزدان بآلاف التشكيلات المضيئة ابتهاجاً بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - تجسيداً لمظاهر الفرحة باستقبال عيد الفطر المبارك، زينت بلدية مدينة أبوظبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية وعدداً من الجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم وفرحتهم بعيد الفطر المبارك.

واستثمرت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان لإنجاز أعمال زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج مجسمات التهنئة بشهر رمضان مع عبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، بشكل يواكب روحانيات هذه المناسبة الغالية، وينشر البهجة في كافة الأرجاء إسعاداً لأفراد المجتمع.

وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: "عيدكم مبارك"، "كل عام وأنتم بخير"، "عساكم من عواده"، "ينعاد عليكم بالخير"، "من العايدين والغانمين"، "من العايدين والسالمين"، ليكتمل المشهد الجمالي للزينة التي تمنح الشوارع روحاً خاصة طوال أيام العيد.

هذا وقد حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لضمان سلامة مستخدمي الطريق من السيارات والمشاة.