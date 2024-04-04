الامارات | الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على الأيتام في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع كسوة العيد ومواد غذائية متنوعة لعدد من الأسر المتعففة والأيتام التي تكفلهم الهيئة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا الصدد قامت الهيئة بتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية و"كسوة العيد" على أكثر من 2000 مستفيد من مختلف الاعمار وذلك خلال المعرض الخاص للملابس الجاهزة الذي تم تنظيمه في أكثر من موقع.