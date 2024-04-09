اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،  عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر، ونحمد الله على تمام صيام الشهر الفضيل وطاعاته، وندعوه أن يعمّ السلام والأمن والخير على العالم أجمع.

وأضاف سموه "العيد مناسبةً للفرح والألفة، وفيه نعمّق صِلاتنا وروابطنا الاجتماعية. عيدكم مبارك وكلّ عامٍ وأنتم بخير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements