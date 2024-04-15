الامارات | حمدان بن محمد: اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي عنوانها دبي مطار العالم ووجهته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمرة الأولى في تاريخه أصبح مطار دبي الدولي الثاني عالمياً في إجمالي عدد المسافرين وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مجلس المطارات العالمي في 2023 متقدماً من المركز الـ 5 عالمياً في 2022 ... إنجاز جديد يضاف لسجل المطار الذي يتربع على قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في حركة السفر الدولية ... اليوم نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة ريادة دبي عنوانها دبي مطار العالم ووجهته.