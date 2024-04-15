الامارات | الشيخة فاطمة تعزي حرم سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة، داعية الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل ويديم على السلطنة وأهلها الأمن والأمان.