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الامارات | شرطة دبي تتيح خدمة طلب للحصول على شهادة بضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

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موقع الإمارت اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت شرطة دبي  عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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