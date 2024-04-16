الامارات | شرطة دبي تتيح خدمة طلب للحصول على شهادة بضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له مركبتك في إمارة دبي؛ بسبب الأحوال الجوية الممطرة، من خلال استخدام موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي.